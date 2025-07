Inaceptable, es racializar el discurso: excanciller Murillo cuestiona polémica frase de Petro

El 15 de julio el presidente Gustavo Petro hizo una alocución y posteriormente realizó un consejo de ministros en el cual hizo un fuerte llamado de atención a algunos de sus ministros, incluso, anunció cambios en el gabinete. Sin embargo, una de las polémicas de ese día se dio porque el mandatario aseguró: "a mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”, en alusión directa a un desacuerdo con la vicepresidenta Francia Márquez sobre los nombramientos en el Ministerio de Igualdad.

El candidato a la Presidencia Luis Gilberto Murillo, quien fue embajador en Washington durante el Gobierno Petro y además canciller, se refirió a la frase del mandatario.

"Hablando con franqueza; que no se diga que "no acepto que un negro me diga tal y tal cosa" porque es racializar el discurso en Colombia, cuando en la Nasa me dicen que estamos pensando en cómo la raza humana puede salir a la conquista interplanetaria", aseguró Murillo.

El excanciller pronunció estas palabras en Houston, Estados Unidos, en un evento en el que se encontraba reunido con colombianos.

"Menos cuando eso se dice desde el presidente, es inaceptable porque nosotros tenemos que avanzar es hacia esa nación incluyente", dijo Murillo.

Es importante recordar que la frase del presidente Petro fue pronunciada en defensa de Amaranta Hank (Alejandra Omaña), exactriz de entretenimiento para adultos, y de Juan Carlos Florián Silva, viceministro de Igualdad desde abril, ambos cercanos a movimientos de inclusión y reivindicación de derechos sexuales y de género.

Según Petro, la vicepresidenta Márquez amenazó con renunciar si se concretaba el ingreso de Hank al ministerio. El mandatario calificó la oposición como una contradicción dentro de un Gobierno que promueve la igualdad.