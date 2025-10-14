Incursión masiva de indígenas en la Universidad Nacional: esto dicen las directivas

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se encuentra en el centro de una nueva controversia tras la incursión de un numeroso grupo de manifestantes. Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional, abordó la compleja situación en diálogo con Mañanas Blu, confirmando la activación de protocolos de contingencia y detallando la cronología de los eventos, subrayando que la actual acampada y la polémica protagonizada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, el viernes anterior son "dos procesos distintos".

Universidad Nacional Foto: X@BogotaUnal

Incursión masiva

La vicerrectora Jiménez relató que la incursión de manifestantes se registró en la mañana del lunes, aproximadamente a las 6 de la mañana.

"Nosotros el día de ayer sacamos dos comunicados, uno en la mañana y uno en la noche para comunicarle a pues en principio la comunidad universitaria, el resto de la opinión pública, la situación que estábamos eh viviendo en la universidad el día de ayer en la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, un grupo grupo de manifestantes, alrededor de unas 400 personas eh eh ingresaron por la portería de la carrera 40 sin una autorización previa ni ni una solicitud de permiso a la universidad".

Jiménez precisó que el grupo se ubicó en la concha acústica. Es crucial señalar que los manifestantes no solo son comunidades indígenas, como inicialmente se sugirió, sino también una diversidad de grupos: "Es importante precisar que no solo son comunidades indígenas las que están en el espacio, sino también comunidades campesinas afros y eh también expresiones del movimiento estudiantil".



Universidad Nacional Foto: X@BogotaUnal

Tras tener conocimiento de la situación, la Universidad procedió a comunicarse con las autoridades. "Tan pronto nosotros, bueno, tuvimos el conocimiento de la situación, nos comunicamos con Ministerio Público, con el distrito y con el gobierno nacional, quienes manifestaron que no tenían conocimiento sobre la movilización que se desarrollaba, pues que estaba en curso en ese momento".

La respuesta institucional incluyó la solicitud de instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital y del PMU de la Universidad Nacional, buscando un manejo coordinado de la contingencia entre todas las entidades.

Publicidad

De esta manera, la Universidad Nacional maneja simultáneamente dos frentes de tensión: la presencia prolongada de comunidades movilizadas dentro del campus desde el lunes, y el conflicto institucional con el Ministerio de Educación por el desconocimiento de la autoridad universitaria el pasado viernes.

Escuche aquí la entrevista: