Infectólogos dan razón al Gobierno: consideran que pedir prueba de ingreso al país no es necesario

La Asociación Colombiana de Infectología se metió en el debate de la exigencia de pruebas PCR para el ingreso de viajeros internacionales a Colombia y le dio la razón al Gobierno : no son necesarias ni las pruebas, ni la cuarentena.

Entre las razones de los científicos para defender esta posición está el hecho de que las PCR apenas detectan al 44% de las personas asintomáticas con lo cual "es imposible descartar la presencia de infección en personas asintomáticas con un resultado negativo". Además, la falsa sensación de seguridad puede llevar a que los viajeros sean menos cuidadosos con medidas que sí han demostrado ser efectivas como el correcto uso de tapabocas, el lavado de manos y la distancia física.

A lo anterior se suman varios problemas logísticos: las pruebas no están estandarizadas con otros países y los empleados del aeropuerto tampoco están capacitados para leer sus resultados.

Por otro lado, en Colombia se tienen casos de contagio local por lo cual "la implementación de cuarentena a personas que llegan de otros países, que no presentan síntomas, no aporta ningún beneficio en particular en la prevención de la transmisión del virus".

Eso sí, la cuarentena está recomendada para aquellas personas que sí tienen síntomas o han estado en contacto con una persona contagiada.