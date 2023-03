Javier Pava sale de la dirección de Gestión del Riesgo, Luis Fernando Velasco asume como encargado

Después de siete meses en el cargo, el ingeniero Javier Pava saldrá de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, en la cual estaba encargado de liderar la atención de los damnificados por las lluvias de final de 2022 y la reubicación de las familias que habían perdido sus hogares como ocurrió en Rosas, Cauca.

Precisamente, el pasado 13 de marzo, en su visita a esa región, el presidente Gustavo Petro hizo un duro llamado de atención a la entidad por las demoras en la adquisición de predios para reubicar a las 220 familias que resultaron afectadas por el invierno.

"Creo que no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor a aplicar la ley de emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia y para eso se hizo una ley en el año 2012", reclamó el mandatario.

Y advirtió, además que: "Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, h ay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno . Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad: me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”.

La dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo será asumida, en calidad de encargado, por el actual alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, quien tendrá una doble responsabilidad.

