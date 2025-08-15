La advertencia de senadores de EEUU tras acercamientos entre China y Colombia: "Es preocupante"

Desde la sede central de la Andi en Bogotá, y en un encuentro con empresarios colombianos, el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, y el demócrata por Arizona, Rubén Gallego, abordaron varios temas cruciales en la relación bilateral del país con Estados Unidos.

Dentro del conversatorio, los congresistas se refirieron a la situación en seguridad, política contra las drogas, las tensiones con el presidente Gustavo Petro y los acercamientos que ha tenido Colombia con China (Ruta de la Seda). Para los senadores, este fortalecimiento de relaciones con Medio Oriente podrían generar problemas en el gobierno norteamericano.

Cabe recordar que la Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, es un megaproyecto global lanzado por China en 2013 con el objetivo de conectar Asia, Europa, África y América Latina mediante redes de infraestructura, comercio y cooperación económica. Su nombre hace referencia a las antiguas rutas comerciales de la seda, pero en su versión moderna incluye la construcción de carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, zonas industriales y corredores digitales.

Los senadores Bernie Moreno y Rubén Gallego junto al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por un lado, el senador demócrata, Rubén Gallego, aseguró que se encuentra preocupado por esta iniciativa, pues, según él, hay países que se han adentrado en el proyecto y se han terminado arrepintiendo. "A diferencia de China, nosotros tenemos socios muy ricos. Tenemos que ver cómo traerlos a Colombia", dijo Gallego.

Por otro lado, el senador Bernie Moreno enfatizó en que Colombia no puede ser socio de Estados Unidos y de China al mismo tiempo. El congresista advirtió que, si el país entra en un vínculo comercial con Medio Oriente, las relaciones con Norteamérica podrían debilitarse considerablemente.

Este pronunciamiento se dio horas después de que los senadores se reunieran con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El encuentro sirvió para hablar de varios temas fundamentales en la relación con Estados Unidos. Para los congresistas, esta jornada fue positiva, pese a que no hubo acuerdos totales en los puntos que se tocaron.