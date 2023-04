La bancada es la que manda: representante Camilo Ávila sobre apoyo o no de La U a reforma a la salud

Las reformas más importantes radicadas por el Gobierno nacional tienen un común denominador: la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, por donde pasan estos proyectos que, ahora, atraviesan sus respectivos debates tras ser radicados.

En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el representante por el Partido de La U Camilo Ávila, se refirió a la reforma a la salud, una de las que más controversia ha causado en las bancadas en los últimos días. Según dijo, luego de las reuniones, “quedaron incluidos la mayoría de puntos que pedían”.

“La gente está preocupada porque no volvamos al pasado, más no porque estemos protegiendo el sistema actual o las EPS. No queremos cometer un error y volver a lo que vivimos hace 30 o 40 años”, señaló.

Sobre la decisión de apoyar o no la reforma, Ávila mencionó que muchos están de acuerdo con que sí, pero si el partido opta por un no, se tendrá que acoger a eso, pues es determinación “de la bancada y es la que manda”.

Cabe recordar que el representante Ávila fue uno de los que sí firmó la ponencia de la reforma, pese a que Dilian Francisca Toro, presidenta de La U, había mostrado desacuerdos con el texto final, por lo que su postura de apoyar el proyecto del Gobierno sorprendió a los integrantes de la colectividad.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Conservador Alexander Quevedo habló sobre el poder que tiene la Comisión Séptima para hundir o pasar las grandes reformas del Gobierno.

“Ya revisando en detalle las funciones de la Comisión Séptima, todos los sectores entendimos que es netamente social que tiene que ver con temas muy importantes, como la salud (…)”, comentó Quevedo.

Sobre la ley de bancadas, explicó que no es que los representantes se estén “vendiendo” para obtener beneficios al apoyar las reformas, por el contrario, añadió, da para abrir el debate en todos los partidos y avanzar en el trámite de estos proyectos de ley.

En ese sentido, mencionó que los congresistas tienen que pensar como congresistas del país, no regionalmente, pues, en el caso de las EPS, muchas funcionan en algunos territorios y en otros no.

“En mi caso específico, la reforma toca temas muy importantes en mi territorio. Me he reunido y he escuchado en la Comisión Séptima a las EPS. Les he dicho, si por mí fuera, las EPS se tienen que acabar porque allá no funcionan. Ya no tengo que pensar como el congresista del Guaviare, sino como el de país”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: