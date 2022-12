La ‘campaña negra’ del Centro Democrático en el plebiscito, según Benedetti

El senador Armando Benedetti, copresidente del Partido de La U, reveló en la plenaria del Senado de este martes cientos de trinos que según él confirman las palabras del exsenador Juan Carlos Vélez Uribe, gerente de la campaña del Centro Democrático por el NO, quien señaló la semana pasada que la estrategia fue ocultar los términos del acuerdo final de paz.



Benedetti presentó una serie de mensajes en redes sociales que tenían como objetivo que no se conociera el Acuerdo que habían sellado el Gobierno y las Farc para la terminación del conflicto armando.



“En sus trinos se refleja que ustedes nunca hablaron del acuerdo sino decían cosas que jamás se trataron en la negociación de Cuba. De hecho es cierto que como lo indicó Juan Carlos Vélez, ustedes apelaron a la indignación para que la gente votara con rabia”, sostuvo.



Estos son algunas de los argumentos de Benedetti:



Cuando dijeron que la reforma tributaria era para darles plata a los guerrilleros, algo que no es cierto porque ese proyecto es más para superar un déficit fiscal del Estado.



Cuando dijeron que iba a reinar el socialismo del siglo XXI o castro-chavismo y todo el país debería saber que para que ‘Timochenko’ sea presidente se necesitarían al menos doce millones de votos y entre el expresidente Andrés Pastrana y ‘Timochenko’ no suman 100.000 votos.



Cuando dijeron que existía una ley ‘Roy Barreras’ para quitarles el 7% de su mensualidad a los pensionados para destinarlo a las Farc, algo que jamás pasó por el Congreso.



Cuando dijeron que un guerrillero iba a ganar $8 millones si se metía al sector productivo y se inventaron que no eran $8 millones sino $28 millones.



Cuando dijeron que existía en el acuerdo la ideología de género y que debía apelarse a la protección de la familia colombiana, sabiendo que eso jamás se trató en la negociación de Cuba.