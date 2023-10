La historia de la funcionaria de Migración que habría estafado a chilena a través de falsa multa

La historia se remonta a junio de 2021, cuando una ciudadana chilena salió con su hija desde el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali hacia Santiago de Chile y en la zona de migración fue abordada por una funcionaria que le dijo que el permiso de salida de la menor de edad no estaba redactado correctamente y no tenía la información requerida.

Según Migración, la supuesta funcionaria estafadora le advirtió a la viajera que si quería abordar su vuelo tenía que pagar una multa, pero que no le podía recibir el pago en tarjeta, sino que le recibía los cerca de 400 dólares de la multa en efectivo. Además, le indicó que no iba recibir el dinero en el área de migración, por lo que le pidió que fuera al baño y metiera los billetes dentro de los papeles para que se los entregara. La viajera tan pronto llegó a Chile fue al consulado de Colombia y puso la denuncia.

“De acuerdo con su versión, al llegar a la zona de control migratorio del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, la funcionaria que la atendió le cobró una “supuesta multa” de 300 o 400 dólares (1 millón de pesos en su momento) porque su permiso de salida no estaba redactado correctamente y le faltaba especificar con nombre propio el país y la ciudad a donde la menor retornaría. Sin embargo, para la viajera el permiso estaba en orden”, señaló Migración.

La entidad describe que “la funcionaria no le permitió cancelar la supuesta multa con tarjeta y le dijo que el pago debía hacerse en efectivo. Según la denuncia, además le indicó que debía dirigirse al baño para reunir el dinero y meterlo en los documentos que llevaba. Al final, no debería hacer fila sino entregarle los documentos. Hecho esto, la funcionaria la dejó seguir. Al no recibir ningún recibo de pago por la supuesta multa, la viajera denunció el hecho”.

La destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 15 años que determinó Migración Colombia se da dos años después porque tenía fuero sindical y tuvo que hacerse todo el proceso hasta que el Tribunal de Cali le dio la razón a la entidad y ordenó levantarle el fuero, con lo cual se procedió a la sanción.

“A pesar de que la entidad logró probar la conducta irregular y sancionar a la funcionaria, se hace efectiva esta sanción después de que el Tribunal Superior de Cali declarara que existía justa causa para despedir a la funcionaria, ordenara el levantamiento del fuero sindical para poder aplicar la sanción y autorizara a Migración Colombia a efectuar el retiro del servicio, toda vez que la misma pertenece al nivel directivo de la organización sindical Osemco”, informó Migración.

