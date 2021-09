La vacunación en mujeres embarazadas apenas está en un 5 % en Colombia, ¿por qué no están acudiendo?

Según el Ministerio de Salud, después de dos meses en que las mujeres en embarazo tienen la posibilidad de acudir a la vacunación contra el COVID-19, 38.266 mujeres ya tienen su esquema completo de más de 683.000 que están priorizadas.

Un poco más del 5% en todo el país ya se encuentran inmunes contra el virus, lo que preocupa a las autoridades sanitarias porque se ha convertido en la primera causa de muerte en las gestantes.

Sin embargo, aún existe mucha desinformación en esta población por el temor a la vacuna. Blu Radio conversó con ellas, y dentro de las dudas que tienen es la posible afectación que tenga el bebé o las reacciones adversas en la salud tanto de las madres como de los hijos.

“Yo todavía no me la quiero aplicar porque aún faltan estudios que me garanticen su efectividad. Mi familia por ejemplo se ha enfermado después de la vacuna como con decaimiento, fiebre y eso (...) me da miedo que me pasé lo mismo o que mi bebé se vea afectado”, menciona una de las madres que tiene la posibilidad de vacunarse.

La doctora Marcela Fama, presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría argumenta que los estudios que en este momento avalan la vacunación en mujeres gestantes son verídicos. Incluso, el vacunarse ayuda a transmitir anticuerpos de la madre al recién nacido a través de la vacunación.

“Sabemos que la mortalidad y las complicaciones por COVID en una mujer embarazada es más fuerte y se ha incrementado. Los estudios han demostrado que la aplicación de la vacuna es segura, y genera muy buena protección (...) incluso se ha demostrado que al bebé le confiere protección directa también.

Entonces no sólo se protege la mamá sino también el recién nacido”, explicó la Doctora Fama. La preocupación sigue latente incluso por parte de la Organización Panamericana de la Salud quien alerta que más de 270.000 embarazadas se han infectado con el COVID-19 y más de 2.600 han muerto a causa del virus en todo el continente.

“La pandemia amenaza con borrar 20 años de ganancia con las cuales hemos luchado mucho para reducir la tasa de letalidad en las gestantes. Casi todas las muertes maternas son prevenibles con la vacunación y estás pérdidas son incalculables”, mencionó Karissa Ettiene, directora de la OPS.

En Colombia, el gobierno hace un llamado a las entidades territoriales para que fortalezcan las campañas orientadas a informar y concientizar a las gestantes, frente a los beneficios de la vacunación contra el COVID-19, teniendo en cuenta que son un grupo vulnerable. La vacuna que en este momento tiene autorización de ser aplicada en esta población es la de Pfizer.

