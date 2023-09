Los desgarradores testimonios de habitantes de Tierralta, Córdoba, tras amenazas de militares

Después de los actos de intimidación que tuvieron lugar en Tierralta, Córdoba, protagonizados por varios militares al concluir la visita de la Procuraduría a la zona, la entidad anunció que emprenderá una investigación disciplinaria en 32 casos recopilados de la comunidad.

Esto se lleva a cabo después de un exhaustivo análisis de las versiones, declaraciones y testimonios de los habitantes, así como de la realización de múltiples inspecciones, en relación con las alegaciones de presunto hostigamiento por parte de miembros del Ejército Nacional hacia los residentes de la localidad.

Esta información fue proporcionada por el representante de Derechos Humanos y coordinador de la comisión, Javier Sarmiento, quien enfatizó que se evaluarán las pruebas recopiladas para tomar las decisiones disciplinarias correspondientes en el menor tiempo posible.

Frente a los hechos, varios habitantes de la Tierralta, Córdoba, se refirieron a los hechos donde fueron hostigados y amenazados por militares. Las autoridades siguen con las investigaciones.

"Vienen a maltratarlo a uno como si uno fuera un delincuente, viendo que uno es un campesino que se gana el día a día, tirando machete, fumigando, esas cosas. Sembrar, raspar.

"Vienen a maltratarlo a uno como si uno fuera un delincuente, viendo que uno es un campesino que se gana el día a día (...) Ellos (Ejército) salieron con que si corríamos nos mataban", dijo Luis Miguel Galarzo, campesino de la vereda, sobre los hechos que se presentaron en… pic.twitter.com/2J0yE7QReK — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 17, 2023

Publicidad

Ellos (Ejército) salieron con que si corríamos nos mataban y a un amigo mío le pegaron un planazo en la espalda", dijo Luis Miguel Galarzo, campesino de la vereda, sobre los hechos que se presentaron en Tierralta, Córdoba, donde militares atemorizaron la población.

"En ese instante oí que los que iban adelante le dijeron: 'dale'. Cuando mencionaron dale, yo me asusté y dije: 'aquí fue'. Pero qué va, era para que siguiera. Entonces miré dónde iba el señor subiendo, entonces en ese instante me paré porque me estaban consumiendo las candelillas y había popó de vaca y otras cuestiones. Estábamos mal. Y los celulares que se habían llevado los dejaron en una mochila", contó a Blu Radio Néstor Ramos, docente de la vereda, sobre los hechos que se presentaron en Tierralta, Córdoba, donde militares atemorizaron la población.

Por su parte, Deniberto Ávila, líder campesino en Tierralta, señaló que los hechos han sido denunciados por parte de la comunidad, pero que no han tenido respuesta por parte de los entes del Estado.

"Ejército y Policía siempre llega atropellándonos como campesinos que somos. Hemos tenido campesinos muertos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, hemos tenido gente baleada … Se han hecho denuncias, pero no hemos tenido ninguna clase de respuesta por parte del Estado. En este caso ya vienen violando en la comunidad de Bocas del Manso, hubo intento de violación, maltrataron a los niños, hicieron escenas de criminales frente a una escuela donde había niños”, mencionó.

"Ejército y Policía siempre llega atropellándonos como campesinos que somos. Hemos tenido campesinos muertos por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia (…) Se han hecho denuncias, pero no hemos tenido ninguna clase de respuesta por parte del Estado. En este caso ya vienen… pic.twitter.com/oh4VRPEDwf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 17, 2023

Publicidad

Finalmente, se informó que el Ministerio Público trasladará las peticiones recibidas de la comunidad campesina e indígena embera de la vereda Bocas de Manso, ubicada en el municipio de Tierralta, a los diferentes ministerios pertinentes.

Vea también