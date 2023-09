“Hay miedo, zozobra y un desplazamiento interno”: líder social de Tierralta, Córdoba

El pasado jueves, 14 de septiembre, se dio a conocer la destitución temporal de 10 militares de sus cargos como parte de la investigación en curso sobre las intimidaciones a la comunidad en la zona rural de Tierralta, Córdoba .

El anuncio lo hizo el comandante del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina. Según algunas fuentes, serían las personas que se habían separado del pelotón y que por eso son separadas de su cargo como una muestra de transparencia para que no puedan interferir en la investigación.

Para hablar del hecho, Eduard Petro, líder social de Tierralta en Córdoba habló en Sala de Prensa Blu y mencionó que no es la primera vez que sucede esto y que la comunidad siempre ha vivido con miedo y zozobra.

“Hay miedo, mucha zozobra y un desplazamiento interno. Aproximadamente 30,40 comunidades se están desplazando internamente desde el sector que ocurrieron los hechos porque tienen miedo a seguir caminando, pues están siendo retenidos, están siendo estigmatizados, están siendo víctimas de empadronamiento o censos ilegales y ese tipo de situaciones empezaron la noche misma de los hechos”, señaló Petro.

Se refirió a lo que, según él, estaban haciendo los militares en esa zona y señaló que este tipo de situaciones se vienen presentando hace tiempo, pero no había quedado grabado

“A nosotros nos ha manifestado que es una operación constitucional en el marco de afectar economías ilegales para capturar objetivos de alto valor que existen en la zona, lo que no entendemos es por qué llegaron a una comunidad y por qué hicieron ese tipo de hechos. Se debe respetar la vida de ciudadanos que no participan en el conflicto armado y lo acá se hizo lo contrario”, indicó.

El también defensor de derechos humanos indicó que esta zona ha sido víctima del Estado y de la fuerza pública y señaló que lo qué hay en esa población es olvido estatal.

“Conocemos casos en dónde personas han sido golpeadas por la fuerza pública, retenidos y trasladados a un Batallón donde no sabíamos si darlos por desaparecidos…La única representación que tenemos en el territorio llega se a vulnerar los derechos y también nos estigmatizan porque no es mentira que allí han existido cinco desmovilizaciones de grupos armados ilegales, pero aún no se habla de paz”, enfatizó.

Finalmente, el líder social señaló la respuesta de la población y que con valentía enfrentó a los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Es un abuso de autoridad”

Por otro lado, y por parte de la fuerza pública quien está siendo duramente señalada, el coronel (r) Pedro Javier Rojas, destacado militar habló sobre hasta qué punto se puede distorsionar el papel de los uniformados en zonas tan llena de problemas internos.

“Desafortunadamente esto es un error militar, es un abuso de autoridad, un hecho lamentable que afecta la imagen institucional… Hay que mirar qué está pasando de fondo porque yo no concibo a unos militares haciendo este tipo de cosas”, indicó.

Además, se conoció que en una dura comunicación de 25 puntos el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares ordenó a todos los generales, almirantes y coroneles, comandantes de Fuerza, Divisiones, Brigadas y Batallones del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, una revisión “exhaustiva” de sus unidades para determinar que “estén actuando de manera correcta y dentro de la ley”.