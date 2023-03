“Los ofendidos somos nosotros, no usted”: Néstor Morales a directora de Prosperidad Social

La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, expresó en Blu Radio su molestia porque Néstor Morales, director de Mañanas Blu, dijo más temprano que era un acto de corrupción o de “lagartería” que funcionarios del Gobierno se reunieran con Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, involucrado en un escándalo por, aparentemente, recibir dinero de un exnarco y de un cuestionado contratista.

Esto en referencia a la reunión que ella, según salió a la luz pública, tuvo con Petro Burgos, a quien su exesposa, Day Vásquez, señaló de recibir y quedarse con 1.000 millones de pesos que el exnarco Santa Lopesierra y el contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca habrían donado para la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Rusinque, que en el transcurso de la entrevista insistió en que se reunió con Petro Burgos como se reúne con cualquier actor político, manifestó que si el hijo del presidente actuó mal deberá responder ante la justicia, pero insistió en que no se deben meter en el mismo saco a todos los miembros del Gobierno.

“Yo le puedo hablar de lo que a mi me consta. Le puedo hablar en lo que mi respecta sobre esa reunión, he dado las explicaciones. Me han insistido tres veces en la pregunta, que, si se hicieron nombramientos en esa reunión, les he dicho no. He sido muy clara. (...) Tres oportunidades usted me ha dejado esperando para hablar de las rentas ciudadanas, para eso no hay espacio, pero para meternos en chismes, en comentarios, en deducciones forzadas, ahí tenemos que salir a defendernos. Le pido por favor: un poquito de equilibrio, de veracidad (…) Si tienen algo que investigar, que investigue, pero no nos metan a mirar cómo arrastran a todas las personas que estamos actuando bien, déjenos trabajar”, dijo en Mañanas Blu.

A esta afirmación, Néstor Morales respondió: “Solo le voy a decir una cosa, con el mayor respeto: los ofendidos somos nosotros, no usted. Ustedes son los funcionarios públicos. Aquí se está destapando un escándalo de corrupción del hijo del presidente, que estaba traficando influencias dentro del Gobierno, que se reunió con usted, funcionaria pública. La ofendida no es usted, doctora Cielo, lo lamento mucho. Los ofendidos son los ciudadanos”.

La directora de Prosperidad Social respondió que no podía no recibir al hijo del presidente cuando él es un actor político importante en la costa Caribe: “Aplicamos un criterio de ser una administración de puertas abiertas. Diariamente recibimos, políticos y actores sociales de todas las orillas políticas”.

Agregó que en la reunión que sostuvo con el hijo del presidente, en la que también estuvo el abogado Miguel Ángel del Río, no se habló de cupos ni de cuotas políticas en la entidad que ella dirige.

“Yo recibo nuevamente a diputados, gobernadores, alcaldes. En Prosperidad Social solo se recibía a políticos de determinada orilla política. Aquí la pregunta sería: ‘¿Por qué tenía que cerrarle las puertas al hijo del presidente si es un actor político allá en su región? (...) Hablamos de la región del Caribe, de las problemáticas que tenemos en el Caribe y de si íbamos a tener una orientación particular para esta región, afectada por la ola invernal y la pobreza”, puntualizó.

Rusinque dijo que cada nombramiento en Prosperidad Social se hace por mérito y no por acuerdos políticos. “El presidente Petro, en donde me vea haciendo eso, me pide el cargo, porque eso es lo que vinimos a combatir", manifestó.

