Marchas a favor de Uribe se hicieron bajo los protocolos: senador Fernando Araújo

El senador Fernando Araújo se refirió en Mañanas BLU a la acción popular interpuesta por él y otros senadores uribistas , que negó un juez contra la minga indígena que se desarrolla en Bogotá.

De acuerdo con Araújo, no puede ser que a unos sectores se les exijan protocolos y a otros no, aunque insistió en que no es hora de hacer comparaciones.

Cuando al presidente Uribe le dictan esa medida arbitraria de detención domiciliaria, muchos ciudadanos, de manera espontánea, tomaron la decisión de salir a las calles. Lo hicieron con todos los protocolos.

Añadió que no hubo, además, vandalización ni desórdenes públicos y que, incluso, en muchas ciudades salieron con carros, lo que, a su juicio, limita la posibilidad de contagio.

“La comparación es odiosa y son casos completamente distintos. La alcaldesa es incoherente porque unas veces dice que les preocupan las consecuencias de la protesta social en la pandemia, pero otras veces dice lo contrario”, puntualizó.

Escuche la entrevista con Fernando Araújo en Mañanas BLU: