"Más que un enfrentamiento en campus, necesitamos es más inteligencia": mininterior a Claudia López

Luego de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, solicitará al director de la Policía Nacional, general William Salamanca, acordar con la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, el ingreso de la Fuerza Pública al campus cuando hayan disturbios y desmanes para poder capturar a los responsables, como aquellos que hirieron a dos patrulleros de la la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDIMO), que reemplazó el Esmad; el Gobierno nacional respondió que se necesitan otras acciones diferentes a la entrada de la policía.

“Más que un enfrentamiento en el campus universitario, yo creo que lo que necesitamos es más inteligencia. Detectémoslos para saber si son estudiantes, no son estudiantes, de dónde vienen, dónde preparan esos explosivos. Yo sí creo que hay que hacer una intervención de inteligencia, de seguridad, individualizarlos y capturarlos. Pero convertir un Campus Universitario en campo de guerra es hacerle juego a los que están haciendo eso, a llevarnos a esa guerra”, sostuvo el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Para el jefe de la cartera política, además de acciones de inteligencia a individualización de los responsables de agresiones violentas en el marco de las protestas; se debe avanzar en el proyecto de humanización de cárceles que establece un cambio en el tratamiento a los detenidos durante las manifestaciones.

“No voy a ponerme con eufemismos, el Gobierno y particularmente el presidente quiere mandarle un mensaje a la juventud. La juventud que hizo el estallido social, muchos de ellos, creemos que no eran sujetos peligrosos. Yo no estoy hablando de los bárbaros que tendieron un cable y produjeron la muerte de una persona, porque es evidente que quien le quita la vida a otro, pues deja de ser un romántico luchador y es un bárbaro. Eso no está justificado, pero sí hay gente, sí hay jóvenes que salieron a la calle, porque sentían que tenían que expresarse, en ese salir a la calle, hubo unos enfrentamientos que dejaron heridos de parte y parte, y esos jóvenes hay que buscarle una salida jurídica distinta que que la cárcel”, dijo Velasco.

