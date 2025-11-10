Millonaria sanción de MinDefensa a contratista por incumplir mantenimiento de helicópteros Mi-17

El Ministerio de Defensa sancionó a la firma Vertol Systems Company por fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17, e inició acciones para recuperar más de 22 millones de dólares en recursos públicos.

El Ministerio de Defensa Nacional declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte de la empresa Vertol Systems Company, encargada del mantenimiento de los helicópteros Mi-17, aeronaves de origen ruso utilizadas en operaciones de transporte y apoyo logístico de las Fuerzas Militares.

Según la decisión, la firma incumplió los plazos y las condiciones técnicas estipuladas en el contrato, motivo por el cual se le impuso una sanción cercana a los 9 millones de dólares (USD 8.980.000). Además, el Ministerio exigió el reintegro de 13,5 millones de dólares (USD 13.586.857) correspondientes a parte del anticipo entregado, y anunció que hará efectiva la póliza de garantía.

El contrato, cuyo anticipo inicial fue de 16,2 millones de dólares (USD 16.231.700) —equivalente al 50 % del valor total—, tenía como objetivo garantizar la operatividad de la flota de helicópteros Mi-17, fundamentales para misiones de transporte de tropas, atención humanitaria y evacuaciones médicas en zonas de difícil acceso. Sin embargo, las fallas técnicas y los retrasos reiterados en los cronogramas de entrega motivaron la decisión administrativa adoptada por la cartera de Defensa.



El Ministerio destacó que la medida busca proteger los recursos públicos y asegurar el cumplimiento de los estándares de mantenimiento aeronáutico exigidos a los contratistas del sector defensa. También reiteró que continuará adelantando acciones de control y vigilancia contractual para prevenir irregularidades y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos.