Millonaria sanción de MinDefensa a contratista por incumplir mantenimiento de helicópteros Mi-17

El Ministerio de Defensa sancionó a la firma Vertol Systems Company por fallas y retrasos en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17, e inició acciones para recuperar más de 22 millones de dólares en recursos públicos.

