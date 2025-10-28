En vivo
Blu Radio  / Judicial  / La alerta de la Procuraduría sobre millonario contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17

La alerta de la Procuraduría sobre millonario contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17

La Procuraduría General de la Nación pidió al MinDefensa entregar un informe jurídico y técnico con acciones adelantadas para activar pólizas de incumplimiento contra Vertol Systems por el retraso.

Helicópteros MI-17
Helicópteros MI-17
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Defensa Nacional información detallada sobre las acciones adelantadas para activar las pólizas de cumplimiento del contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, ante presuntos incumplimientos que pondrían en riesgo el patrimonio público.

El contrato que fue suscrito en diciembre del año pasado con la empresa Vertol Systems, tenía como objeto el mantenimiento de 20 de estos helicópteros.

Sin embargo, según la Procuraduría, a la fecha solo presenta un avance del 8 %, pese a que ya se giró el 50 % del valor total equivalente a 16 millones de dólares como pago anticipado.

Por eso, el ente de control advierte que el Ministerio de Defensa no cuenta con soportes que acrediten el destino de esos recursos ni con comprobantes de pago y hay una alerta aún más grave y es sobre la desaparición de actas de seguimiento del contrato, algunas de ellas lideradas por el entonces viceministro de Estrategia y Planeación y su asesor, donde se habrían autorizado prórrogas y el desembolso del anticipo.

Por esa razón, el Ministerio de Defensa deberá rendir un informe técnico y jurídico sobre la posible activación de dicha póliza y explicar las deficiencias detectadas en la planeación financiera, la gestión documental y la falta de cronogramas de ejecución.

