Minminas anuncia decreto para estabilizar precio del gas y proteger a usuarios

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que el Gobierno nacional emitió un paquete de medidas con el fin de estabilizar el precio del gas en el corto y mediano plazo. El objetivo es proteger a usuarios residenciales, pequeños comercios, taxistas y sectores productivos.

“Este Gobierno actúa con decisión y transparencia. Nuestro objetivo es claro: proteger a los hogares colombianos, a los pequeños negocios y a quienes más están sintiendo el impacto del incremento en el precio del gas”, afirmó.

Cabe resaltar que, Colombia enfrenta una crisis de gas debido a la caída drástica de las reservas nacionales y la creciente dependencia de las importaciones, lo que ha llevado a un aumento en los precios y a proyecciones de racionamiento. La situación se agrava porque la producción local no ha sido suficiente y no se han encontrado nuevos yacimientos de forma masiva, mientras que la entrada en producción de proyectos como el offshore (exploración y producción de petróleo y gas en el mar) se prevé para finales de la década.

Referencia importación de gas Foto: AFP

La resolución que se emitirá consta de 20 medidas urgentes y estructurales para garantizar el abastecimiento en todo el país. El proyecto también permitirá que toda nueva oferta de gas nacional sea contratada a un precio justo y de manera inmediata. De acuerdo con el jefe de esta cartera, la especulación no puede marcar el rumbo del mercado.



“Nuestro compromiso es garantizar el gas a millones de familias colombianas y darle tranquilidad al país. Actuamos con rigor, responsabilidad y pensando siempre en el interés general y la protección del usuario”, concluyó el ministro Palma.

El ministerio convocará a los productores y comercializadores para controlar y vigilar el comportamiento transparente y honesto en el sector; esta reunión será acompañada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio.