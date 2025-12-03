En vivo
Minminas anuncia decreto para estabilizar precio del gas y proteger a usuarios

Minminas anuncia decreto para estabilizar precio del gas y proteger a usuarios

De acuerdo con la cartera, el plan tiene 20 acciones inmediatas para garantizar el suministro y frenar la especulación por precios en el sector. A pesar del anuncio, el proyecto no está publicado en la página oficial del ministerio.

