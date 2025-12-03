Gas vehicular reporta alzas hasta por el 15% en Barranquilla; taxistas se quejan

La terminación de varios contratos de largo plazo para el sector gasífero en el país golpea también a la región Caribe con alzas en los precios, especialmente e gas vehicular, lo que podrá presentar variaciones entre 10% y 15%.

La situación ya impacta el bolsillo de al menos cinco mil taxistas de Barranquilla que durante los últimos años hicieron la conversión de gasolina a gas, para abaratar los gastos en su movilización. Sin embargo, estos advierten que con esta variación en los precios se impacta notablemente el monto en sus ingresos.

El cálculo es el siguiente: mientras que antes tanqueaban con $25.000, ahora requieren casi $30.000. Si se suma que son tres tanqueadas en promedio por día para trabajar como servicio tipo taxi, quiere decir que ahora tendrán que gastar $15.000 más por día. En proyección, por mes, esto puede implicar gastos adicionales hasta por $450.000.

"Ahora en diciembre no se sentirá mucho el cambio, pero en enero, cuando baje la demanda, sí, y cómo hace uno para cuadrarse. Es bastante dinero. Yo con eso hago mercado. No me parece justo", indicó un taxista consultado por Blu radio que pidió la reserva de identidad.



De acuerdo con Gases del Caribe, hay respaldo en los contratos que tienen con campos menores, por lo que el impacto no será tan alto como en otras zonas del país. Explican que, hasta el momento, la tarifa de gas natural vehicular tuvo un incremento del 11% y que esto, para los transportadores, implica alzas hasta por un 6%.