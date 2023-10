Mintransporte en desacuerdo con acabar el Soat: "En lo personal creo que sustraerlo es un error"

El ministro de Transporte, William Camargo, se refirió a la reciente polémica generada en torno a la propuesta de eliminar el Soat debido a irregularidades en su funcionamiento.

El jefe de la cartera de transporte aseguró que, en lo personal, considera que eliminarlo sería un error, pero enfatizó en que se debe revisar el uso inadecuado que le están dando los usuarios y las clínicas.

“En la práctica, lo que hace el Soat es sustraer una parte de los costos que debe pagar el propietario de un vehículo por su circulación para que cubra las externalidades que son los siniestros viales que causan la sociedad (…) en lo personal, creo que eliminarlo es un error, lo que se debe hacer es revisar cuáles son los elementos de pérdida de eficiencia de ese seguro, que es justamente la utilización inadecuada por clínicas y usuarios de servicios que no corresponden a la consecuencia de un siniestro de tránsito”, sostuvo.

Desde Cartagena, donde clausuró el Congreso de Transporte de Carga y Logística de Colfecar, el ministro de Transporte sostuvo que se está viendo solo una parte del problema.

“Lo que estamos viendo es un síntoma de la falta de responsabilidad de los colombianos frente a la utilización de un instrumento que fue implementado por el Banco Mundial y recomendado hace tal vez 10 o 12 años y que tiene como finalidad internalizar uno de los costos que la movilidad”.

Sobre los resultados que alcanzó el beneficio de descuentos en la adquisición del Soat por parte de los motociclistas, el ministro Camargo dijo que no se logró el impacto esperado.

“La medida no tuvo todo el impacto que se esperaba inicialmente, pero en eso hay un correlato que no es menor y que no es de esta, ni siquiera de esta medida, en el pasado los recursos del Soat se han utilizado de manera inadecuada por los usuarios del servicio de salud del país, creo que es la primera reflexión”.

Por otro lado, el ministro de Transporte anunció que en los próximos días se levantarán las restricciones para los vehículos de carga en cinco tramos de las vías nacionales.

Se trata de las vías Bogotá-Villavicencio-Acacías, Barranquilla-Ye de Ciénaga, Medellín-Santa Fe de Antioquia, Cúcuta-Ye de Astilleros-Sardinata-Ocaña y Neiva-Espinal-Girardot.

Esta restricción será levantada también los fines de semana y festivos, y se extenderá hasta diciembre. Además, se levantarán algunas restricciones que estaban limitando el retorno vacío de vehículos que transportan combustible, oxígeno, entre otros productos.

