Murió exmilitar huilense en la guerra de Ucrania

La invasión de Rusia a Ucrania y que hoy lleva más un año sigue cobrando la vida de ciudadanos colombianos. La nueva víctima es Manuel Ferley Barrios, un soldado profesional pensionado, oriundo de Neiva y quien decidió unirse al Ejército Ucraniano con la intención de reunir dinero para pagar una deuda con una entidad bancaria y así evitar que la casa en la que vivía con su esposa y sus cuatro hijos fuera rematada.

“Él se fue porque tenía una deuda con el banco y nos querían rematar la casa. Él me dijo que se iba a trabajar nueve meses mientras recuperaba lo de la casa y pues ahora no está él y si está la deuda”, señaló María Aminta, esposa del exmilitar.

Una deuda adquirida antes de pandemia y que ya ascendía a más de 80 millones de pesos y, tras recibir una buena oferta laboral, motivó a este neivano a unirse a la Legión Extranjera que defiende a Ucrania en la guerra con Rusia.

El exmilitar viajó desde la capital del Huila el pasado 9 de febrero y, aunque pensaba regresar antes de lo acordado murió en medio de una misión a la que había sido enviado.

“Él se fue el 9 de febrero, no llevaban ni 20 días en el área, sólo había salido a una misión y me dijo que era terrible, que era muy duro, yo le dije amor regresa, pero el me respondió que solo regresaba cuando tuviera lo pagar la deuda de la casa”, relató María Arminta.

Según su conyugue, esa era una deuda que él tenía desde antes de la pandemia y cuando se pensionó el dinero no le alcanzaba para cubrir todos los gastos, pues si pagaba las cuotas no tenía para comer explicó María.

En medio de la triste noticia, hoy sus familiares piden ayuda a la embajada ucraniana y colombiana para repatriar el cuerpo de este huilense a Colombia y de esta manera poder darle cristiana sepultura en Neiva su tierra natal y donde reside su familia.

“A mí me dicen que lo van a traer, pero que se demoran entre un mes y medio a dos meses. Para mí eso es mucho tiempo, yo quisiera tenerlo lo más pronto acá, les pido que me ayuden para que me lo entreguen más rápido, para estar más tranquilos, entre más tiempo pase es más la zozobra y más larga la tristeza”, manifestó con profundo dolor.

