Naciones Unidas propone ampliar el sistema de indicadores sobre la producción de cocaína en Colombia

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en alianza con el Estado colombiano, genera desde hace 25 años las cifras oficiales sobre la producción potencial de cocaína a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). Sin embargo, la entidad reconoce que estos datos presentan limitaciones para ofrecer un panorama completo sobre los resultados de la política de drogas.

Las restricciones presupuestales, las condiciones de seguridad y la frecuencia de actualización han afectado la precisión de las mediciones en algunas regiones. Para enfrentar estos retos, la UNODC propuso al Gobierno colombiano trabajar en nuevos modelos estadísticos y usar la mejor información disponible con el fin de reducir la incertidumbre en los periodos no actualizados.

De acuerdo con la organización, los cambios en la dinámica del narcotráfico y la necesidad de medir de forma más integral los avances del país exigen ampliar el sistema de indicadores. En ese sentido, planteó incorporar por primera vez el indicador de “cocaína disponible”, que estimaría la cantidad de droga que llega efectivamente al mercado, teniendo en cuenta factores como incautaciones de cocaína, producción potencial de lotes no cosechados, disponibilidad para consumo interno, usos lícitos potenciales, inventarios y flujos entrantes desde otros países.

La UNODC informó que mantiene diálogos con las autoridades nacionales mediante mesas técnicas y espera presentar un modelo robustecido en las próximas semanas, que contribuya a mejorar la información disponible para la toma de decisiones en política pública.



Este anuncio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito llega en medio de la reciente descertificación de Colombia por parte de los Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas.