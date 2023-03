“Nadie ha dicho que no haya responsabilidad política”: Petro no hablará más del caso de su hijo

A través de su cuenta en Twitter, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir al caso de su hijo, Nicolás Petro , y aseguró que espera que pueda demostrar su inocencia, que sigue la situación con dolor como le pasaría a cualquier persona y que por eso no se volverá a referir al asunto.

“Como presidente, pido que se investigue y determinen responsabilidades respetando cualquier conclusión de la justicia. Como padre, confió en que pueda demostrar su inocencia. Mientras, vivo con dolor esta situación como cualquier padre. No haré más declaraciones al respecto”, escribió el mandatario en la mañana de este lunes.

Y agregó una frase corta, pero contundente, señalando que hay responsabilidades políticas en esa actuación del diputado del Atlántico: “Nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas”.

A través de la red social, el mandatario se refirió a sus declaraciones en la Revista Cambio donde aseguró que no había criado a Nicolás Petro. Dijo que, en los setenta y ochenta, viviendo en la clandestinidad como guerrillero del M-19, tuvo que alejarse de su hijo para que no lo asesinaran.

“Se han pasado años llamándome guerrillero por mi militancia en el M-19, pues bien, esa militancia me impedía hacer lo de que cualquier persona. No usaba mi nombre, ni mi cédula, aun amando, no podía conformar pareja, no podía criar a menos de exponer la vida de quienes amaba”, señaló el presidente.

“¿No es comprensible hoy? Quizás. Es muy difícil hoy entender porque puede haber sacrificio personal por las ideas y las ansias de cambiar las cosas. Pero así éramos, y así sigo siendo”, concluyó Petro.

Nadie ha dicho que no haya responsabilidades políticas — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 13, 2023

