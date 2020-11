Néstor Humberto Martínez fue un gran fiasco para el país: Sergio Fajardo

El precandidato presidencial Sergio Fajardo salió a responder luego de que se conociera parte del video en el que se refiere a Néstor Humberto Martínez en 2017 cuando se posesionaba como fiscal.

“La persona más importante del país hoy contra la lucha contra la corrupción es el fiscal Néstor Humberto Martínez”, dijo Fajardo en el video de 19 segundos que se hizo viral en redes.

El hecho llegó a sus manos y provocó una reacción a través de su cuenta de Twitter

Me comentan que un video donde me referí a Nestor Humberto Martínez, recién posesionado como fiscal en el 2017, es viral. Ejemplo de Fake News. Acá está el video completo. Conclusión: él fue un gran fiasco para el país, no se le puede creer y no merece ningún reconocimiento. pic.twitter.com/EhCgJ2a0VX

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 27, 2020