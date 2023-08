No es casar peleas, es hacer observaciones que me parecen prudentes: mininterior a gobernadores

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, respondió que “no está casando” una pelea con los gobernadores del país y que, según él, sus recientes declaraciones corresponden a “observaciones prudentes” en medio de los fuertes reclamos por la inseguridad en las vías del país, así como los diferentes hechos de violencia en varias regiones.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Velasco explicó qué quiso decir cuando usó la palabra “hipócrita” al referirse al accionar de algunos gobernadores de cara a las elecciones del próximo octubre, que, cabe recordar, desató toda una polémica que, a su vez, provocó la respuesta de varios mandatarios en su contra.

“Uno de los reporteros me hizo una pregunta diciendo: ‘Oiga, entonces usted está diciendo que los gobernadores tiene candidatos’ y yo respondí, incluyéndome: no seamos hipócritas, todos los que estamos en la vida pública tenemos nuestro corazoncito y queremos que alguien gane. Los dirigentes políticos en elecciones tenemos candidatos, hacia eso me refería”, aseguró.

El ministro reconoció como “legítimo” el reclamo sobre la inseguridad en algunas zonas del país, pero insistió en que le parece “injusto e irrespetuoso” con la fuerza pública, con los soldados y demás, que se diga que no se ha hecho nada para evitarlo, pues “es desconocer su tarea”.

“No es casar peleas, es hacer observaciones que me parecen prudentes. Decir que hay violencia porque el Gobierno está intentado hacer una política de paz total no me parece justo ni con el presidente ni con el Gobierno y yo tengo que explicar, porque si dejo que eso coja fuerza, el ciudadano creerá que eso es cierto y desprestigiará una política que para nosotros es fundamental”, subrayó sobre la implementación de la paz total.

Recalcó que no va a “entrar en un concurso de descalificaciones ni de tratar de demostrar quién es más macho que el otro o quién se amarra o no los pantalones” porque, añadió, de eso no se trata. Según dijo, se trata de un “problema que sí existe” y que se tienen que enfrenar con mucha responsabilidad.

En ese sentido manifestó que, aunque entiende los reclamos, los gobernadores deben comprender que cuando la fuerza pública actúa, por ejemplo, atacando una organización ilegal o matando a una cabecilla, hay reacciones de esos grupos y es lo que se está presenciando.

“La fuerza pública tiene una estrategia y entiende que la mejor manera de enfrentar estas expresiones de violencia rural organizadas, es golpearlos donde les duele, que es las finanzas, ahogarlos sin finanzas (…) Lo evidente es que la fuerza pública sí está actuando y cuando lo hace hay reacciones, cuando da de baja a uno de esos cabecillas hay reacciones y hay que ser cuidadosos”, sostuvo.

