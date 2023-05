“No estoy bien anímicamente, pero tengo fe que estaré con mis hijos”: padre de menores en Guaviare

Miguel es padre de los cuatro menores que siguen desaparecidos en la selva entre Caquetá y Guaviare después del accidente de la avioneta tipo cessna el 1 de mayo. Allí, inmerso en ese agreste ambiente, ha pasado los últimos 15 días buscando a sus hijos: Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9 años; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses.

Desde la zona de operaciones no pierde la fe de encontrar a sus hijos con vida y llevarlos de vuelta a casa.

“Una niña de 13 años, otra hija de 9, mi hijo de 5 y mi hija de 11 meses, para mí el poder de Dios existe y es por eso que mis hijos siguen con vida y los tendremos con vida, junto con todos nosotros”, comentó.

Aunque su fe no ha decaído ni un solo día, comenta que estar allá no es tarea sencilla.

Publicidad

“Anímicamente no estoy bien, esto es un golpe duro, pero sí tengo mucha fe de que posiblemente y muy pronto estaré con mis hijos. Con mi familia, que es lo más importante, estoy bien estoy muy motivado, yo sé que muy pronto lo vamos a lograr”, dijo.

A eso se le suma el complicado clima que ha sido un reto incluso para los comandos especiales de las Fuerzas Militares, que han tenido que suspender o retardar las jornadas de operación en varias oportunidades.

“Totalmente difícil. Aquí donde estamos no ha sido nada fácil. Ya se han dado cuenta cómo está el clima, es demasiado lluvioso, no ha sido posible. Nosotros hemos estado en todo este monte, le hemos dado, pero no hemos tenido la certeza. Muy pronto los vamos a tener”, contó Miguel.

Publicidad

Asimismo, envió un mensaje de agradecimiento a todos aquellos que están detrás de esta Operación Esperanza: “Gracias, Fuerzas Militares. Gracias, Colombia. Muy pronto encontraremos a nuestros niños”.

Avioneta accidentada en Guaviare y Caquetá Foto: Fuerzas Militares

Además, uno de los militares que hace parte de la operación de búsqueda también dejó ver el rostro más humano de una de las operaciones más difíciles que es buscar en medio de un mar de árboles a cuatro niños pequeños.

“Unos días siempre difíciles, pero usted sabe que de todas maneras el entrenamiento lo hace a uno más fuerte cada día (…) Uno en estos momentos piensa en sus niños, en sus hijos y la verdad yo no me quiero ni imaginar qué se le puede pasar por la cabeza a ese señor padre”, comentó el comando.

También aseguró que: “Mi comando está con toda la esperanza con toda la actitud de encontrar esos niños y esa es la misión en realidad. Con ayuda de Dios y de toda Colombia sé que nuestros niños los vamos a encontrar”.

Publicidad

Puede ver: