No hay en el ADN de este gobierno el verbo negociar: CUT

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés, hizo un duro cuestionamiento al gobierno del presidente Iván Duque, por haber cerrado los acercamientos que se venían adelantando con el Comité Nacional del Paro para llegar a un acuerdo frente al paro nacional.

“No hemos tenido ningún diálogo con el gobierno, esto demuestra que no hay interés por el gobierno en negociar el pliego de emergencia. Esto demuestra que no hay en el ADN de este gobierno el verbo negociar, no hemos vuelto a tener contacto", dijo.

Por su parte, Omar Ramírez, director del departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de trabajadores, rechazó la posición que tomó el presidente Iván Duque frente a las consideraciones que adelantó la CIDH y anunció que se emprenderán nuevas denuncias a nivel internacional.

“Vamos a hacer otras reuniones con la Fundación Baltazar, ya estamos en contacto con ellos y vamos a seguir haciendo denuncias a nivel internacional sobre esta materia”, expresó.

Los sindicatos del país anunciaron una nueva jornada de paro y manifestaciones para el próximo 20 de Julio en las principales ciudades de Colombia, día en que también se radicaran varios proyectos de Ley en el inicio de la legislatura, los cuales representan los puntos del Pliego de Emergencia propuesto por el Comité Nacional del Paro.

[Documentos]



Comunicado del Comité Nacional de Paro Sobre el informe de la CIDH



📌 Lea el comunicado en el siguientehttps://t.co/08bEMdKKMS — Central Unitaria de Trabajadores (@cutcolombia) July 8, 2021