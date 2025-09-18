No hay vehículos blindados suficientes para proteger precandidatos presidenciales: Gobierno

A la salida de una reunión de la comisión de coordinación y recomendaciones de medidas de protección para el proceso electoral, el ministro del Interior, Armando Benedetti, alertó que si bien se ha garantizado la seguridad y los esquemas con carros blindados para cerca de 59 candidatos presidenciales, no hay suficientes vehículos para cubrir la alta demanda.

“Se han prestado 1.047 servicios que involucran 15.000 efectivos entre Armada, Ejército y Policía. Eso da para cubrir la seguridad de 59 candidatos a la Presidencia, lo cual es bastante, pero también hay otra conclusión negativa: lo que más se pide para seguridad siempre son carros blindados y resulta que, de los cuatro grupos disgregados para hacer la licitación, solamente se presentaron en un grupo para vender o alquilar carros. Con lo cual empieza a ser deficiente la seguridad, pero no es por culpa del Gobierno que ha hecho toda clase de 'maromas' para obtener los recursos”, afirmó Benedetti.

El director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, señaló que se están buscando varios caminos, entre ellos, recurrir a acuerdos con gobiernos extranjeros para suplir las necesidades de vehículos blindados.

Un esquema de seguridad de la UNP incluye camionetas blindadas 4x4, motocicletas, conductores y escoltas armados. Foto: Procuraduría - UNP

“Hay una una avalancha de solicitudes y la UNP tuvo que hacer un ejercicio de licitación para ubicar vehículos blindados y convencionales. Los vehículos convencionales, todos los cuatro grupos resultaron desiertos, no hubo, no se presentaron oferentes y para los vehículos blindados solamente hubo una adjudicación. Los otros tres grupos de blindados resultaron desiertos. Esto nos pone en una dificultad en la medida en que vehículos no hay disponibles, la dificultad es por la escasez de vehículos", señaló Rodríguez.



La UNP ha iniciado de nuevo un proceso licitatorio para recibir solicitudes y poder mirar si podemos cubrirla con esfuerzos también que hagan las empresas. Ese es un plan. El otro es, intentar conseguir vehículos a través del Ejército e Indumil, estamos haciendo las gestiones para explorar si es posible de países vecinos alguna especie de transacción Gobierno a Gobierno para suplir esta solicitud tan grande. Y también estamos implementando un esquema que en este momento está funcionando que se llama el esquema ligero: consiste en una persona de protección o escolta y unos recursos que le otorga el Estado como apoyos para el transporte del protegido y su escolta añadió.

Por su parte, el brigadier general, Andrés Serna, encargado del Plan Democracia, aseguró que si bien en el 96 % de los municipios no se presentan riesgos en el marco del proceso electoral, sí le pidió a los precandidatos anunciar previamente sus desplazamientos para que con Policía e inteligencia se determinen las acciones de seguridad y, se tomen las recomendaciones y medidas del caso.