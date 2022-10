No he tenido una noche de paz: ocho militares aceptan responsabilidad en falsos positivos en Dabeiba

La JEP imputó a 10 militares por 46 casos de falsos positivos que se presentaron en Dabeiba, Antioquia, ente 1997 y 2007. Después del anuncio les dio un plazo de 30 días para que por escrito respondieran si aceptan o no responsabilidad por estos crímenes, de otro lado podrían explicar las razones por las que decidían admitir o no la imputación.

Ocho de estos militares de diferente rango reconocieron su responsabilidad, en algunos casos señalaron que, aunque no lo justifican, lo hicieron para poder mostrar resultados ante sus superiores y algunos mostraron su arrepentimiento por lo sucedido.

"Iniciaré por manifestarles que mi participación en estos crímenes es un peso que he cargado en mi conciencia desde que los cometí; no he tenido una sola noche de paz y que solo cuando iniciaron las versiones voluntarias a las que fui citado por parte del despacho del Dr. Ramelli, fue que empecé a sentir algo de alivio, porque por fin pude contar todo lo que había hecho en el BCG 79. Esta cruz ha sido muy difícil de cargar, son muchos años de silencio recordando tantas vivencias horrorosas que hicieron de mi un ser humano despreciable; soy consciente del grave daño que ocasioné con mis conductas, pero también con mi silencio", explicó el sargento (r) William Andrés Capera.

Los que reconocieron su responsabilidad ahora deberán asistir a una audiencia pública ante las víctimas y el país; deberán entregar detalles sobre lo sucedido, ayudar a esclarecer estos crímenes y pedir perdón, después de esta diligencia las víctimas tendrán la oportunidad de hacer observaciones a lo dicho por cada uno de ellos y entonces la JEP procederá a imponer sanciones restaurativas cuando considere que se cumplió con la verdad y la reparación.

"Por su parte, los coroneles Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) y David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario se enfrentan al proceso adversarial, a través de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en donde de ser hallados culpables se exponen a penas hasta de 20 años de cárcel", explica la JEP.

En el cementerio de Dabeiba la JEP ha logrado recuperar los cuerpos de 11 víctimas de los falsos positivos tras los aportes hechos por estos militares ante la jurisdicción, en estas investigaciones que se enmarcan en el caso 03, que investiga los falsos positivos, y el caso 04, que indaga sobre la violencia en el Urabá durante el conflicto armado.

"Si yo hubiese puesto en conocimiento estos hechos ante las autoridades competentes, muy seguramente miles de vidas de seres humanos inocentes, no se habrían presentado, por ello vengo aquí, no solo a reconocer mi vil responsabilidad en todos los hechos y las conductas consagradas en el AUTO 01 del 2022, sino mi responsabilidad general por este patrón macrocriminal, lo hago después de analizar, que mi silencio, mi cobardía, mi actuación criminal, mi deseo de honrar y darle gusto a mis superiores, generó esta práctica inhumana, que ocasionó miles de muertos y millones de víctimas indirectas, a quienes afecté", reveló el sargento (r) Jaime Coral.

