No nos equivoquemos, hay una furia contra la autoridad: Alejandro Ordóñez, embajador en la OEA

Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, el embajador de Colombia ante este organismo, Alejandro Ordóñez , habló sobre la situación de violencia que se vive en el país en medio del paro nacional.

Coincidimos en la legitimidad de la protesta social, en Colombia se han realizado 2.682 concentraciones. Las pacíficas, con la facilitación y seguridad por parte del Estado, pero una cosa es la manifestación pacífica y otra el vandalismo, ejecutando agendas insurreccionales financiadas, planeadas y articuladas por la subversión y el crimen internacional señaló Ordóñez.

Explicó la situación que actualmente se desarrolla en Colombia, afirmando que la violencia la han desatado criminales que han promovido el odio contra la autoridad colombiana.

"Es decir, protesta pacífica durante el día, pero vandalismo, saqueos, destrucción y zozobra en la noche. No nos equivoquemos, hay una furia contra la autoridad, contra nuestras libertades, contra la propiedad", aseveró.

Aprovechó, además, para rechazar las acusaciones que ha recibido el Estado colombiano como no garante de los derechos humanos.

“Hay retóricas que no aportan en la búsqueda de soluciones, sin verificar la información, sin consultar al Estado y sin filtro alguno. A veces con muchas redes sociales y poca responsabilidad, se están haciendo señalamientos tan graves como insultantes al Estado. Frágil servicio le prestan al sistema político que dicen defender”, reprochó el embajador.

Allí y ante los embajadores de otros países, aseguró que, aunque el Gobierno ha respetado la legitimidad de la protesta social pacífica , lo que si no se aceptará, será el vandalismo, que aseguró, ha sido propiciado por sectores interesados en desestabilizar al país.

“De estas protestas hacen parte organizaciones terroristas y ligadas al narcotráfico como el ELN y las disidencias de las Farc. Lo mismo ocurre con agitadores profesionales, antiguos criminales que hoy obran como patriarcas de la anarquía y hoy obran como patriarcas de la anarquía y buscan réditos políticos en cada jornada del caos”, dijo.

“Hay que llorar por los dos ojos, señores embajadores, los policías tienen derechos, los ciudadanos desabastecidos tienen derechos, así como quienes padecen la falta de oxígeno", continuó diciéndole al Consejo Permanente.

Finalmente, habló sobre la intervención de la Fuerza Pública, la cual, aseguró, ha sido provocada por los mismos hechos vandálicos.

"Este vandalismo criminal, señores embajadores, es el que ha obligado a la intervención legítima de nuestra Policía, el Estado tiene obligaciones y no debe, no puede y no quiere permitir la violencia. No vamos a permitir que el Estado sea desbordado y paralizado por estos encapuchados que son pagados por estructuras criminales", concluyó.