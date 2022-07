No se desesperen ni desperdicien municiones, resistan: coronel tras hostigamiento del Clan del Golfo

En la noche de este lunes se reportó un nuevo hostigamiento contra la Policía , esta vez contra la estación de Palomas, zona rural de Montería, que fue atacada con disparos por más de 15 minutos sin dejar lesionados.

En medio de la agresión, uno de los coroneles a cargo trató de calmar la tensión de sus subalternos para que respondieran sin agravar la situación; sus palabras quedaron grabadas en audios.

“Estemos atentos, no se vayan a desesperar, no vayan a desperdiciar municiones (...) lo vital que es poder resistir mucho tiempo (...) esas personas no tienen forma de tener fuego sostenido”, dijo el oficial y resaltó la entrega de más municiones y agua mientras bajaba la adrenalina.

El hostigamiento tampoco dejó graves daños materiales, pero aumentó el temor porque el pasado viernes fue asesinado, en ese corregimiento, el patrullero Kevin Daniel Mejía cuando estaba de descanso.

Una situación similar se vivió en Istmina, Chocó, cuya estación de Policía también fue hostigada; fue el segundo ataque en menos de 24 horas.

De acuerdo con el coronel Clauder Cardona, comandante de la Policía de Chocó, primero lanzaron explosivos que dejaron lesionados a dos civiles por las esquirlas. Luego, sostuvieron una confrontación por media hora, hasta que los ilegales lograron escapar.

Ambos ataques se los atribuyeron al Clan del Golfo que viene intensificado con plan pistola contra la Fuerza Pública.

