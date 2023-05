“No será el Gobierno el que negociará con narcos, serán los fiscales”, aclara ministro del Interior

Son dos estrategias diferentes: una, la negociación política y la otra, el sometimiento, según insistió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de declarar que el Gobierno sí negociará “con la delincuencia” para acabar con la violencia, lo que generó una nueva polémica en medio de las advertencias del fiscal Francisco Barbosa sobre la ley de sometimiento con narcotraficantes.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Velasco aclaró que lo que quiso decir es que el proceso de sometimiento a la justicia es una cosa y la negociación de narcotráfico, otra. En ese sentido, explicó que serán los jueces y fiscales los encargados de llevar a cabo esta estrategia, más no el Gobierno.

“Son dos políticas completamente diferentes. La negociación con la guerrilla, el sometimiento con las bandas criminales que, evidentemente dentro de su multicrimen extorsionan, generan violencia, asesinan y están en el negocio del narcotráfico, a esa gente se le ofrece el sometimiento y quien negocia con ellos es un fiscal”, mencionó.

Recalcó que, de llegar a acuerdos con los narcos, serán los fiscales los que usen la ley de sometimiento como el método para lograrlo y, así, conseguir la paz total que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha sido la bandera de esta administración.

“No está negociando (el Gobierno) porque no se ha sentado a hacer la ley con los narcotraficantes, está construyendo una política pública que se llama ley de sometimiento y que espera que los señores fiscales, en quienes confiamos, y los jueces puedan utilizarla para negociar con esos delincuentes”, añadió Velasco.

Principio de oportunidad

Asimismo, el ministro se refirió a los cuestionamientos que ha venido haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre lo que podría desencadenar en el país negociar con narcotraficantes. Dijo que “hoy existe el principio de oportunidad” y lo que se quiere con esto es “las bandas criminales tengan una opción de sometimiento a la justicia negociando con fiscales, refrendados por jueces”.

“Hoy existe algo de eso, pero lo queremos hacer de una manera masiva”, puntualizó sobre la polémica ley de sometimiento del Gobierno.

“No me voy a poner con maquillajes, si nosotros queremos de verdad tener paz total necesitamos desmovilizar esas máquinas de guerra. Qué hacemos nosotros haciendo el acuerdo de paz con el ELN, que es muy importante, qué hacemos haciendo la paz con las disidencias de las Farc si no complementamos con una desmovilización de unos grupos organizados delincuenciales”, agregó el ministro del Interior en Blu Radio.

