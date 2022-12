No soy el ‘Pedro Pistolas’ que dice el alcalde Gutiérrez: Pedro Piedrahita

Ceballos, hijo de un paramilitar, es señalado de ser el capo que controla drogas, extorsión y sicariato en el centro de Medellín. Sin embargo, la acusación más grave en su contra es la de querer atentar contra el alcalde de la capital de Antioquia, Federico Gutiérrez.

En diálogo exclusivo con Noticias Caracol, negó haber planeado un ataque contra el mandatario y manifestó su intención de presentarse ante las autoridades.

“No tengo ni propiedades, ni negocios, nada (…) Me pueden investigar los 35 años casi que tengo de vivir aquí en Medellín, a ver qué tengo”, manifestó.

Asimismo, expresó que no siente miedo porque tiene “todos los documentos del año 2012, 2014, que estaba en la Fiscalía. Pueden mirar cámaras en La Alpujarra, en el búnker”.

Las autoridades lo señalan con el alias de ‘Pedro Pistolas’, pero asegura que es agrónomo y que no le debe nada a la justicia.

Además, hizo un llamado al alcalde de Medellín y a la Fiscalía para que le notifiquen cuándo se puede presentar ante las autoridades: “Ya que el alcalde no quiere, yo voy y me le presento el día y la hora que quiera”.

Las propiedades que tiene dice haberlas heredado de su padre, Francisco Javier Piedrahita, desmovilizado de las AUC.

También negó ser comerciante en el centro de Medellín y ser el ‘Pedro Pistolas’ que buscan. “Yo no sé, por eso doy cara y me voy a presentar a la Fiscalía, porque yo no soy el Pedro Pistola que dice el alcalde, él quiere es que me detengan. Yo me voy a presentar, que me busquen a ver qué tengo”, finalizó.