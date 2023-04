“No tengo cuotas en el Gobierno Petro; el santismo no existe”: Juan Manuel Santos

“No me interesa participar en el Gobierno, me interesa que al país le vaya bien”, sentenció el expresidente Juan Manuel Santos al referirse al remezón actual que hay en el Gobierno de Gustavo Petro, quien anunció l a salida de varios de sus ministros este martes en la noche.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el exmandatario dejó en claro que los ministros que hoy hacen parte del gabinete y que pasaron también por su administración, no son cuota de nadie y que, por el contrario, llegaron sus cargos actuales por sus “propios méritos”.

“Ninguno llegó porque yo los sugerí, llegaron por sus propios méritos; son personas excelentes y ojalá les vaya bien, porque si al Gobierno le van bien al país le va bien (…) Si a Petro le va mal, a todos les va mal”, comentó.

“El santismo no existe”

El expresidente también habló de su posición frente algunas de las políticas de Petro, como la implementación de los acuerdos de paz y los diálogos que se adelantan. En ese sentido dijo apoya “lo bueno”, pero aclaró, una vez más, que no tiene ninguna función en el Gobierno actual y no tiene cuotas en bancadas de los partidos.

“El santismo no existe. Yo no tengo cuotas en el Gobierno, no apoyé a ningún candidato para la Presidencia a la República, a ninguno. Muchos de mis exfuncionarios trabajaron, unos con Petro, otros con Rodolfo Hernández o con Fico Gutiérrez, a ninguno le dije que sí o que no, cada uno tiene su propio criterio y voluntad”, recalcó.

Reforma a la salud, la polémica que pone en jaque al Gobierno

El expresidente Santos también se pronunció sobre la reforma a salud que, en medio de sus debates, provocó la ruptura de coalición de Gobierno con los partidos, entre ellos el Liberal y Conservador.

“Prevenir siempre es más barato y eficaz que lamentar. Es evidente que el acceso del sector rural a la salud hay que mejorarlo (…) No destruyamos lo bueno del sistema, por supuesto que tiene muchos defectos que se deben corregir”, sentenció.

Pilares que defiende

“No tengo cuotas en el Gobierno, no soy asesor del Gobierno y con Petro he hablado pocas veces. Lo que he dicho cuando me han preguntado que si apoyo a Petro, digo que apoyo lo bueno que tenga Petro; él tiene tres pilares, como la implementación del proceso de paz, que por supuesto apoyo”, aseveró el expresidente en Blu Radio.

