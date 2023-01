“No vamos a hacer trampas, esperamos que no nos hagan”: comisionado de Paz a grupos armados

El comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que en el marco del cese al fuego bilateral declarado por el Gobierno con las disidencias de las Farc y otros tres grupos al margen de la ley, así como en la búsqueda de la paz total, no hay “dobles agendas”, es lo que está escrito.

“A todos los grupos les hemos dicho en presencia de la Iglesia y organismos internacionales que no tenemos dobles agendas, la agenda es lo que está aquí escrito. No vamos a hacer trampas, en reciprocidad esperamos que no nos hagan trampas”, indicó Rueda.

El comisionado señaló que el Gobierno Petro busca un gran acuerdo nacional que lleve a “negar el uso de las armas en la cotidianidad, en la política, en la vida cotidiana”.

“Escuchamos a la mayor diversidad de hombres en armas, tratando de comprender por qué y cómo llegaron ahí. Comprender para que después podamos transitar a un Estado social de derechos. Cualquier exclusión de cualquier ciudadano es una imposibilidad del fortalecimiento de la democracia”, explicó el funcionario.

El 31 de diciembre, tras el anuncio de Petro en redes sociales de un cese al fuego con cinco grupos armados, que finalmente se quedó en cuatro, tras el impase con el ELN, el Gobierno emitió un decreto a partir del 1 de enero y hasta el 30 de junio con el objetivo de "suspender la afectación humanitaria de la población en general" y "suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados con la fuerza pública".

El decreto incluía a cuatro grupos de las disidencias de las Farc, establecía la suspensión de operaciones de la fuerza pública y estimaba que los protocolos del cese al fuego "tendrán carácter reservado", además de establecer un sistema de veeduría y monitoreo entre el Gobierno, las disidencias, organizaciones sociales e Iglesia, al que se podía sumar la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA).

