“No vamos a presionar al poder judicial": presidente Petro sobre independencia de las instituciones

En la posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, el presidente Gustavo Petro aseguró que su Gobierno respetará la independencia de poderes, pese a las diferencias que tenga con las instituciones y argumentó que está escrito en la constitución.

“Como le he repetido una y otra vez, desde el Ejecutivo no esperen que vamos a incidir en sentencias, no vamos a presionar el Poder Judicial en general. Para nosotros la independencia del poder judicial es un principio. Así lo dijimos en la campaña electoral, por eso votó el pueblo. Luego es un mandato popular, está escrito en la Constitución”, señaló el mandatario de los colombianos.

El anuncio del presidente Petro llega tres días después de que presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, pidiera respeto a la soberanía judicial y advirtiera que esa soberanía no puede ser sustituida por tribunales internacionales, como lo planteo el presidente Petro.

“De parte del Gobierno nacional tengan ustedes la garantía de su independencia, de la ayuda que podamos proferir presupuestal por los caminos que toque para que la justicia cada vez sea más poderosa en Colombia, la justicia como servicio, la justicia como principio. Sin justicia no hay paz. La justicia entonces es justicia para las gentes y de las gentes. Sin eso no hay paz”, dijo Petro a todos los magistrados que asistieron a la ceremonia en Palacio.

Publicidad

En varias ocasiones, el presidente Petro ha sostenido fuertes enfrentamientos con instituciones como la Fiscalía General de la Nación. Sobre todo, en temas que compete las peticiones que le ha hecho el mandatario al fiscal Francisco Barbosa de levantar las órdenes de captura a narcotraficantes, la liberación de los jóvenes de la Primera Línea y en las últimas semanas el escándalo que involucra a su exjefe de gabinete, Laura Sarabia y el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Le puede interesar: