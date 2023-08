“Nos hace falta sintonizarnos con el Gobierno, pero no entendí frase de mintrabajo”: Consejo Gremial

Finalmente se dio la reunión entre e l presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial del país , junto con los ministros de Trabajo, Vivienda y Defensa, en la que fue una conversación “amplia y generosa” en cuanto al tiempo que se tomaron para discutir asuntos prioritarios, como seguridad, economía, movilidad y, en general, las “preocupaciones” a nivel territorial.

Así lo detalló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente del Consejo Gremial y Asofiduciarias, Germán Arce, quien dijo que, por ejemplo, el “tema de seguridad era uno de los temas esenciales de la conversación” dado los últimos hechos violentos registrados en varias regiones.

Polémica frase de la ministra de Trabajo

Aunque lograron poner sobre la mesa estos asuntos de interés nacional, Arce señaló que aún faltan acuerdos por concretar, pero que, por lo menos, se “avanzó” en el diálogo. En ese sentido, también se refirió a las declaraciones y polémicas frases que surgieron tras la reunión, como la de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, que generó malestar en algunos sectores.

“Aquí no se han presentado reformas a la espalda de nadie, se han construido con participación de muchos colombianos, lo que hay que decir es que ese síndrome de la Coca Cola del desierto se acabó”, respondió luego la ministra Ramírez.

Ante esto, Arce comentó que no entendió esa frase y, agregó, hay que comprender lo que significa el sector empresarial para el país, “siendo diverso y con interacción”, que, a su vez, según afirmó, son una “pieza fundamental de la construcción de acuerdos”.

“El presidente lo recibió y creo que de buena manera; no entiendo muy bien la frase de la ministra, no sé si se está refiriendo a algunos lideres gremiales en particular, pero no me quedaría ahí, creo que todos tenemos que avanzar, al país no le sirve quedarse ahí”, aseveró.

Finalmente, sobre la reunión, comentó que fue bueno que se diera personalmente, “abierta y franca” y no una discusión por X: “No tenemos que estar de acuerdo en todo, pongámonos de acuerdo si quiera en lo que no estamos de acuerdo, pero avancemos, necesitamos cambiar la manera en cómo venimos trabajando”.

