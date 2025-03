Nueva burla del presidente Petro a mineducación: “Usted que le gustan las tesis profundas”

En medio del consejo de ministros de este lunes 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro hizo una nueva burla hacia el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien recientemente reprobó la sustentación de su tesis de maestría en la Universidad Nacional.

Mientras citaba al filósofo coreano Byung-Chul Han, cuyo nombre tuvo dificultades para pronunciar, el mandatario aprovechó la ocasión para lanzar un comentario jocoso dirigido a su ministro de Educación. "Este libro es del filósofo Byung-Chul Han, que yo casi no pronuncio, Byung-Chul Han. Daniel (Rojas), usted que le gusta las tesis bien profundas", dijo Petro entre risas, en una clara referencia a la polémica en torno al desempeño académico de Rojas.

Y es que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, presentó recientemente su tesis de maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia, titulada Pertinencia y efectos de un programa de trabajo garantizado en Colombia. Sin embargo, su sustentación no cumplió con los estándares académicos exigidos y fue reprobada por el tribunal evaluador, conformado por académicos de renombre como Iván Velázquez, Álvaro Marín Moreno, Juan Carlos Guataquí y Luis Edgar Basto.

Las críticas principales al trabajo de Rojas se centraron en la falta de rigurosidad tanto en el documento escrito como en su defensa oral. Según fuentes cercanas a la Universidad Nacional, el ministro no logró responder de manera satisfactoria las preguntas de los evaluadores, lo que llevó a su reprobación.

Ahora, el ministro enfrenta dos opciones: realizar los ajustes y volver a sustentar su tesis dentro de un año, o aceptar la decisión y renunciar al título de maestría.

Esta no es la primera vez que el presidente Petro se refiere a la situación académica de su ministro de Educación. Durante la presentación de su renovado gabinete ministerial hace unos días, el mandatario ya había bromeado sobre el tema, aunque también mostró cierto respaldo a Rojas.

"Está estudiando porque no fue capaz de pasar la maestría, no se preocupe porque yo hice una maestría y no tuve tiempo de presentar la tesis, así que usted va por delante de mí", dijo Petro en su momento. Además, agregó una curiosa reflexión política: "Es mejor presentar las tesis hechas por uno mismo que copiar las tesis de otros. Esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda, creo".

Finalmente, el presidente le lanzó una advertencia en tono humorístico: "A la próxima pasa, o si no se la ve conmigo".