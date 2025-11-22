Nuevo atentado con tatuco contra un batallón en Arauquita: esto se sabe

Un nuevo hecho contra instalaciones militares se registró en el departamento de Arauca este sábado 22 de noviembre, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Un tatuco fue activado con la intención de impactar el batallón ubicado en Arauquita.

Guerrilleros, presumiblemente del ELN, grupo que delinque principalmente en esta zona, lanzaron un artefacto explosivo improvisado, conocido como tatuco, contra el Batallón Especial Energético y Vial N.º 1 General Juan José Neira, ubicado en el municipio de Arauquita.

Por el hecho no se reportan militares ni civiles heridos, y tampoco hubo daños en las instalaciones. No obstante, el estruendo generó temor entre los habitantes, quienes también reportaron el posterior sobrevuelo de aeronaves en las cercanías de la sede militar. Este no es el único caso ocurrido en la semana: hace cuatro días también se habría registrado otro hostigamiento en la zona.

El departamento de Arauca es uno de los territorios con mayor presencia del ELN. Incluso, este grupo criminal mantiene secuestrados a cuatro uniformados: los dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, retenidos desde el 8 de mayo de 2025; y los patrulleros Franke Esley Hoyos Murcia y Yordy Fabián Pérez Mendoza, en cautiverio desde el 20 de julio del presente año.

