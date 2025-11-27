En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / “Nunca pensé que decir no fuera un problema”: mujer víctima de brutal agresión

“Nunca pensé que decir no fuera un problema”: mujer víctima de brutal agresión

Lo que más la indigna, asegura, es la respuesta del sistema judicial frente al agresor.

Publicidad

Publicidad

Publicidad