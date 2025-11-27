“Nunca pensé que decir no fuera un problema”: mujer víctima de brutal agresión

El dramático testimonio de ‘Renata’, una mujer que quedó con una discapacidad del 61 % tras sobrevivir a una violenta agresión en Bogotá, volvió a encender las alarmas sobre la protección a las mujeres en Colombia. En diálogo con Mañanas Blu 10 AM, de Blu Radio, relató cómo el simple hecho de rechazar a un hombre desencadenó un ataque que transformó su vida para siempre.

La mujer contó que vivía con sus dos hijos cuando un vecino comenzó a insistirle para salir con él. Ella siempre se negó. Nunca imaginó que ese límite la pondría en riesgo. “Vivía con mis dos hijos en un barrio de Bogotá. Un hombre enamorado de mí siempre me invitaba a salir; yo le decía que no. Nunca pensé que decir no fuera un problema como el que ese hombre me ocasionó”, afirmó.

Según su relato, aquel día accedió a acompañarlo solo con la condición de que dejara de acosarla. Lo que parecía una salida breve terminó convertido en un acto de violencia. “Me invitó a hacer una vuelta. Le dije que sí si no me volvía a molestar. Como estábamos solos, sacó un arma blanca y me empezó a agredir… Estoy agradecida con Dios que me devolvió la vida”, contó.

‘Renata’ perdió el conocimiento durante el ataque. Al despertar, como pudo, buscó ayuda: “Me arrastré hasta una casa que había visto y pedí auxilio. La Policía llegó y me dieron primeros auxilios”, recordó.



“Después de que me atendieron en el hospital, estuve entubada cuatro meses y logré despertar. Como al año empecé a caminar otra vez”, relató.

Lo que más la indigna, asegura, es la respuesta del sistema judicial frente al agresor. “Lo cogieron, lo llevaron a la cárcel poco tiempo y yo aún convivo con él. Su tiempo en la cárcel fue muy poco. Sentí más protección al agresor que a mí”, denunció.

A esto se suma la falta de apoyo institucional tras quedar con una discapacidad permanente: “Me indemnizaron donde trabajaba, pero del Estado no he recibido ninguna ayuda. He necesitado el certificado de discapacidad y nadie me resuelve”, lamentó.