Cada dos horas una mujer denuncia violencia intrafamiliar en Cali, según informe

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y las cifras en Cali siguen siendo alarmantes. Según un informe del CIMU, entre el 1 de enero y el 6 de noviembre de 2025, 7.767 mujeres han sido atendidas este año por distintos hechos de violencia.



Así está la violencia contra la mujer en Cali

El 40 % de los agresores de mujeres estaría entre los 18 y 29 años y serían exparejas. De acuerdo con un informe elaborado por Cali Cómo Vamos, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) y la Fundación WWB Colombia, con datos inéditos sobre violencias basadas en género en Cali y en el país, cada 2 horas una mujer denunció violencia intrafamiliar en Cali en 2025, la cifra más alta en seis años.

"El antídoto más poderoso, aunque silencioso, es la autonomía económica. La violencia de género empieza con la dependencia y la precariedad. Se alimenta de una desigualdad estructural que le roba a las mujeres la capacidad de elegir. Desde la Fundación WWB Colombia creemos que la estrategia más inteligente para combatir la violencia es la que se enfoca en fortalecer las capacidades de las mujeres", dijo Daniela Konietzko, presidenta de la Fundación WWB Colombia.

Según el informe, la autonomía económica es una de las herramientas más poderosas para prevenir las violencias, porque cuando una mujer puede decidir sobre sus ingresos, también puede decidir sobre su vida y su seguridad.

"En mujeres mayores de 60 años, el 63% de los agresores son sus propios hijos. Las mujeres entre 18 y 34 años enfrentan más violencia física y sexual. Las mayores registran más negligencia, abandono y violencia económica, en un 44%", señaló Gerardo Mendoza, personero de Cali.



Y es que las mujeres no son violentadas únicamente en espacios físicos, sino que estas prácticas se refuerzan en los entornos digitales. Al menos el 53% de las mujeres que utilizan internet en sus trabajos, en actividades como atender reuniones virtuales, enviar correos electrónicos o responder chats, ha sufrido algún tipo de violencia de género a través de plataformas digitales.