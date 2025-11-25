En vivo
Cada dos horas una mujer denuncia violencia intrafamiliar en Cali, según informe

Cada dos horas una mujer denuncia violencia intrafamiliar en Cali, según informe

Un informe elaborado por Cali Cómo Vamos, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM) y la Fundación WWB Colombia, revela que más de 7.700 mujeres han sido atendidas.

