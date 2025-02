Oficiales retirados de Policía reclaman a Petro por vincular institución con 'Papá Pitufo'

Desde el Colegio de Generales de la Reserva Policial y el Consejo de Exdirectores de la Policía Nacional se escribió una carta dirigida al presidente Gustavo Petro para expresarle su preocupación e indignación por un trino en el que el mandatario aseguró:

“Diego Marín pagaba a la junta de ascenso de generales de la Policía para garantizar que los generales que escogían defendieran su negocio del contrabando".

Los autores de la carta sostienen que esas palabras representan una agravación para la junta de generales, ya que, de comprobarse, se configuraría una conducta delictiva por parte de algunos miembros de la Policía. Por ello, solicitan al mandatario que presente ante las autoridades judiciales las pruebas que respalden sus afirmaciones, para que se realicen las investigaciones pertinentes.

La respuesta del mandatario no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el presidente reafirmó sus acusaciones, diciendo que comprendía la indignación, pero que esta no debía dirigirse contra él. Agregó que es “vox populi” que en la Policía, alias 'Pitufo', se pagaban ascensos a sus amigos, y que esto no debía suceder en la institución.

El presidente concluyó:

“En la Policía se sabe desde hace mucho que la 'Polfa' no detenía contrabando ni contrabandistas. La DIPOL sabe, en lugar de enredarse con Pegasus y Duque, que debió haber descubierto toda la red de los grandes contrabandistas en el país para salvar la industria nacional y los puestos de trabajo de mujeres y hombres honorables".