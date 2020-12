Oposición pide eliminar cinco puntos polémicos de la reforma al Código Electoral

Las representantes Ángela María Robledo y Juanita Goebertus radicaron en la Secretaría de la Cámara de Representantes una ponencia alternativa para que sea tenida en cuenta en el trámite de la reforma al Código Electoral que se da en el Congreso.

Piden tumbar cinco puntos polémicos en el trámite de esa reforma. Goebertus señaló que “desde el primer debate se dejó constancia de una serie de preocupaciones que no fueron resueltas en la ponencia para segundo debate y, en algunos casos, se agravaron”.

En el texto que radicaron se contempla la eliminación de los nuevos cargos en la Registraduría y reforzar la carrera administrativa. La representante señaló que en el trámite en las comisiones conjuntas de Senado y Cámara no se corrigió “la concentración de funciones en el registrador, las facultades y discrecionalidades que asume, pero sobre todo la cantidad de burocracia que puede nombrar (…) eliminando la posibilidad de que se nombraran por carrera y generando un libre nombramiento y remisión”

También piden tumbar las facultades extraordinarias al presidente de la República sobre la restructuración de la Registraduría por decreto ley “como si no hubiera tenido suficientes facultades en el marco de la pandemia”.

Dicen que se deben fortalecer las auditorías de todo el sistema, con controles y garantizando una independencia, tanto antes como durante el proceso electoral.

Establece que se debe eliminar el voto electrónico remoto. “No puede haber voto por internet, es muy importante garantizar esto (…) es supremamente inseguro y abierto a posibles hackeos, por el contrario, reiteramos la importancia de la progresividad en la implementación de las tecnologías.

Además, dice la oposición que no se debe generar una publicidad diaria de los resultados de las votaciones en el exterior. Gobertus explicó que la ponencia alternativa establece “que se cuente día a día cuántos votos llegaron”, pero que no se escruten para no generar “filtraciones de manera anticipada que además puedan sesgar el desarrollo de la votación”.