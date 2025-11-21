En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paloma Valencia pide a Procuraduría acción preventiva en la UNAL tras fallo sobre rectoría

Paloma Valencia pide a Procuraduría acción preventiva en la UNAL tras fallo sobre rectoría

La senadora Paloma Valencia le pidió al Ministerio Público una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario.

Publicidad

Publicidad

Publicidad