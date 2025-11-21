Paloma Valencia pide a Procuraduría acción preventiva en la UNAL tras fallo sobre rectoría

La senadora Paloma Valencia le pidió a la Procuraduría una acción preventiva urgente para que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional cumpla las decisiones del Consejo de Estado frente a la rectoría de dicha universidad.

Es importante recordar que en las últimas horas se declaró la nulidad de la elección de Leopoldo Múnera como rector de la institución.

"El Alto Tribunal consideró que el Consejo Superior Universitario infringió normas superiores y carecía de competencia para corregir la actuación contenida en la Resolución 067 de 2024. Además, señaló que el proceso de elección había culminado el 21 de marzo de 2024 con la designación de José Ismael Peña, razón por la cual no se podía aplicar la norma que permite la corrección de actuaciones administrativas"; explicó la senadora.

La senadora asegura que la elección de José Ismael Peña como rector fue legal y que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional debe garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado.



José Ismael Peña Foto: Universidad Nacional.

"Solicito respetuosamente que la Procuraduría adelante una acción preventiva urgente para garantizar el pleno cumplimiento de las sentencias del Consejo de Estado por parte del Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, de tal manera que no se adopten acciones dilatorias, como por ejemplo nombrar un Rector interno, y se garantice una transición pacífica de mando por parte de Leopoldo Múnera a José Ismael Peña", agregó Valencia.