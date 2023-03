“Pareciera más un pliego de peticiones sindicales”: el dardo de la procuradora a la reforma laboral

La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, lanzó una dura crítica este miércoles en contra de la reforma laboral del Gobierno Petro, la cual fue radicada en el Congreso de la República el pasado jueves 16 de marzo.

“Pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales, que una reforma laboral que beneficie a la totalidad de los trabajadores informales y los empleados de todos los lados de nuestro país”, manifestó la cabeza de la Procuraduría.

Además, la jefe del Ministerio Público solicitó que la reforma laboral no se tramite con mensaje de urgencia, sino que se de una debida discusión; dijo que hubo diálogo, pero no consenso y sugirió articular las tres reformas (la reforma a la salud, pensional y laboral) y que esta última no toque el sector más importante, que es la informalidad.

Asimismo, aseguró que esta reforma laboral beneficia a los trabajadores que ya están formalizados y tienen protección laborales, pero deja sin protección a los informales.

Estas declaraciones de la procuradora Margarita Cabello las entregó en la reunión que tuvo con los gremios como Fenalco, la Andi, la SAC, Acopi, Asobancaria, Camacol, entre otros, para escuchar inquietudes sobre la reforma laboral, de la que manifestó le preocupa el aval fiscal.

“Es muy importante estudiar por parte del Ministerio de Hacienda el impacto fiscal de esta reforma, porque el proyecto como está podría contraer la industria, originar pérdida de empleo e incluso reducción en el impacto del IVA y hacer afectaciones a la situación económica del país” señaló Cabello.

Margarita Cabello también criticó la ley de sometimiento

En las mismas declaraciones de este miércoles, la procuradora general se refirió a la ley de sometimiento, fundamental en la propuesta bandera del presidente Gustavo Petro de paz total y que tiene como objetivo que grupos criminales se puedan acoger a este proyecto aunque no tengan carácter político.

“La ley de sometimiento pareciera que fuera más una ley de garantías para los victimarios, una ley que se olvida de a quienes tenemos que proteger y la Procuraduría General de la Nación tiene también esa misionalidad que son las víctimas. Es una ley que no le da la protección de vida, disminuye incluso las protecciones que tiene las víctimas; protege a victimarios”, enfatizó Cabello.

