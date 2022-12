Benedetti pedirá a Corte Constitucional decidir si se debe repetir plebiscito

De acuerdo con el legislador, la Corte Constitucional debe cumplir con la función de revisar la constitucionalidad del mecanismo de manera automática e inmediata.



En entrevista con BLU Radio, Benedetti aseguró que esta propuesta no se hace porque haya ganado el NO, sino porque hubo unos factores que influyeron en la realización de la jornada electoral.



“La realización tiene algunos problemas. Hubo un huracán que no permitió que se realizará las elecciones”, dijo al agregar que los plebiscitos deber tener control previo y posterior por parte de la Corte.



Finalmente, Benedetti puntualizó que esta propuesta no se sale de la ley ni del marco jurídico y que la repetición del plebiscito se haría en todo el país.