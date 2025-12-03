En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / De TikTok a volar drones con explosivos: la nueva trampa para reclutar niños

De TikTok a volar drones con explosivos: la nueva trampa para reclutar niños

El reclutamiento de menores en Colombia se ha trasladado a las redes sociales. Grupos armados usan plataformas digitales para atraer jóvenes, mientras líderes comunitarios alertan sobre nuevas formas de adiestramiento bélico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad