En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Paz  / Días antes de escándalo de infiltraciones en Calarcá, Gobierno nombró gestores de paz a 4 disidentes

Días antes de escándalo de infiltraciones en Calarcá, Gobierno nombró gestores de paz a 4 disidentes

La resolución fue firmada apenas 48 horas antes de que estallara el escándalo por presuntas infiltraciones de las disidencias en instituciones del Estado. Aún más, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz asegura no conocer el procedimiento de esas designaciones.

El hombre clave de Inteligencia del Gobierno Petro, señalado de presuntos vínculos con disidencias
El hombre clave de Inteligencia del Gobierno Petro, señalado de presuntos vínculos con disidencias
Foto. AFP / EFE
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 25 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad