"EL ELN no recluta, las personas se vinculan voluntariamente": 'Antonio García', máximo cabecilla

Recientemente el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, señaló que la guerrilla del ELN estaría buscando reclutar a 12 menores de edad en las áreas rurales de municipios como Yarumal y Campamento, según información de inteligencia.

"Se ha entregado información y denuncias a la Fiscalía que hablan de una intención de reclutamiento entre 10 y 12 menores por parte de este grupo al margen de la ley", informó Aníbal Gaviria.

Sin embargo, el máximo cabecilla del ELN, alias 'Antonio García', aseguró que esta guerrilla no tienen ninguna intención de reclutar a 12 menores de edad de esta región y respondió al gobernador diciendo que ellos no hacen reclutamientos, pues, según él, las personas llegan al grupo voluntariamente.

"Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas combatientes. Si el gobernador Aníbal Gaviria tiene ubicados 12 niños que podrían ser 'reclutados' por la guerrilla, le ratificamos que no es el ELN. Me parece una buena oportunidad para que el gobernador envíe una delegación del ICBF Colombia para que les de la atención requerida y de paso les ofrezca, desde la Gobernación, estudio gratis, como debería ser", señaló García.

Cabe recordar que en los próximos días empezará el tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Allí, se discutirán las condiciones para pactar un cese al fuego bilateral y los mecanismos para que la sociedad civil pueda participar en el proceso.

Sin embargo, la estrategia para el reclutamiento no implica ejercer violencia, debido a que se ha conocido que los subversivos se robaron los listados de los estudiantes con sus datos y los están llamando para ofrecerles pagos a cambio de que se sumen a sus filas.

