¿En qué falló la seguridad nacional tras recientes atentados? Esto dice la Defensoría

A nivel nacional hay preocupación en torno a la seguridad nacional tras los recientes atentados que se registraron en diferentes zonas del país. Pues este jueves, 21 de agosto, se sumaron dos nuevos que dejaron varios heridos, uno en Cali y otro en zona rural de Antioquia por parte de grupos al margen de la ley.

Estos hechos encendieron las alarmas en todo el país y la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado para hacer un llamado al Gobierno nacional y diferentes actores que se encargan de la seguridad nacional para evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando.

“Hay una alerta vigente en Cali, que es la 001 del 2022, que reporta la existencia de varios grupos armados, entre esos, las disidencias de la Farc de la ‘Jaime Martínez’ que presencia en la capital del Valle, en Jamundí (…) También hay presencia del ELN y bandas locales”, explicó Iris Marín, defensora del Pueblo, en diálogo con Recap Blu.

Atentados en Cali y Amalfi el 21 de agosto de 2025 Fotos: AFP y captura de video

¿En qué falló la seguridad nacional del Gobierno?

Cabe recordar que, si bien en Cali los grupos implicados no hacen parte del proceso de paz, en los hechos de Amalfi, Antioquia, sí son estructuras que se han acogido este proceso que ha sido iniciativa del actual Gobierno nacional y, según la defensora, era de esperarse que en el inicio de la implementación de estas sí necesitaban de una mejor preparación.

“Los procesos de conversación se hacen sobre situaciones de conflictividad y violencia. No diría que es una razón para evaluar completamente, pero sí es importante es articular las políticas de conversaciones de la paz total con las políticas de Defensa y de prevención, de lo contrario quedan aisladas que pareciera que se dan algunos beneficios a algunos grupos”, puntualizó la defensora.

Asimismo, desde la Defensoría hallaron poco seguimiento por parte de las entidades encargadas al seguimiento a las alertas de seguridad que “son bajas”, a través de acciones ordinarias cuando la situación se convierte en extraordinaria ante la fuerte expansión de los grupos armados y no hay medidas para evitar esto.

Publicidad

El llamado de la Procuraduría al Estado

A través de su comunicado, la entidad aseguró que “debe darse una protección real y efectiva a las comunidades urbanas y rurales expuestas a estos escenarios de violencia”, que permitirá una mejor atención integral y cumplir de manera adecuada las alertas que son emitidas en las comunidades bajo el marco del DIH y los estándares internacionales.