Estos son los desafíos que aún tiene el proceso de paz cinco años después de su firma

La i mplementación del Acuerdo de Paz aún presenta desafíos y retos importantes de cara al futuro. Para la ONU los desafíos aún están en la reforma política, la reforma agraria y la seguridad.

“Los retos en seguridad son importantes, es el tema que más nos preocupa y que nos ha preocupado, se tienen que hacer más acciones para reducir y eliminar el asesinato de excombatientes. Hay temas en la reforma rural que no han avanzado tanto, la reforma rural y la reforma política son puntos que todavía son pendientes, pero que siguen avanzando”, asegura Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación de los Acuerdos.

En el Partido Comunes hablan que la conmemoración de los cinco años de la firma, son el momento para “relanzar el Acuerdo de Paz” y avanzar en los puntos que consideran aún están pendientes.

“Hay que relanzar el acuerdo a partir de lo que hemos construido, que el Gobierno ponga al Estado en modo acelerador. Necesitamos un Estado moderno. Poder ampliar el camino a la construcción de democracia y resolver todas las conflictividades violentas en el territorio. Ese es el desafío que tenemos como país para abrir el diálogo con otros actores como ELN, EPL, disidencias, urabeños o gaitanistas, el diálogo es el único camino para avanzar hacia una cultura de paz”.

Las víctimas aseguran que uno de los desafíos que han tenido estos años, y que es un gran reto para el futuro, es el reconocimiento y lograr la reparación. “Ha sido un camino con muchísimas dificultades para el reconocimiento, no tenemos una cultura en el país que reconozca que el militar excepcionalmente también puede ser víctima, los militares y policías no se consideran reconocidos. El sentir de las víctimas es una falta de inclusión en las políticas y dinámicas públicas que les permite integrarse”.

Los retos que quedan para el Gobierno están principalmente en la seguridad de los excombatientes en las regiones. Según el Partido Comunes, 292 firmantes de paz han sido asesinados en estos cinco años.

Publicidad

El consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, ha dicho que “el objetivo, cuando se trata de vidas, es cero, no hay ninguna muerte que se justifique y el objetivo es que lleguemos a cero, tenemos expedido el plan estratégico de seguridad, están desde temas como la no estigmatización, la protección de los antiguos espacios territoriales y una coordinación con la UNP que se ocupa de los riesgos de ellos, obvio que hasta no llegar a cero hay que seguir trabajando”.

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: